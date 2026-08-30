{"_id":"6a9412eff322f4f6e00251dc","slug":"video-athletes-displayed-their-prowess-at-sports-competition-in-aulenda-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: औलेंडा में खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के फतेहपुर सीकरी में राष्ट्रीय खेल दिवस एवं रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर ग्राम औलेंडा में खुली दौड़ एवं लंबी कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खुली दौड़ प्रतियोगिता में भूरा भोपुर ने प्रथम, गोविंद सिंह सिंघावली ने द्वितीय और विशाल डाबर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं लंबी कूद प्रतियोगिता में बोबी औलेंडा प्रथम, संदीप औलेंडा द्वितीय और नमन औलेंडा तृतीय स्थान पर रहे।

... और पढ़ें