राष्ट्रीय पावरलिफ्टर खिलाड़ी का आरोप: पति ने होटल में बुलाया, मुंह में कपड़ा ठूंसा और चाकू से हमला किया

सिगरेट से जलाया फिर चाकू से किया हमला

26 अगस्त को शाम करीब 3:30 बजे पति उसे फतेहाबाद रोड स्थित होटल पर्लनेस्ट पैलेस ले गया। वहां उसने खाते से एक लाख रुपये देने की मांग की। इनकार करने पर मारपीट की और शोर मचाने पर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। आरोप है कि जलती सिगरेट से जलाने के बाद चाकू से पेट पर हमला किया। बचाव में पैर लगाने पर चाकू घुटने में घुस गया और आरोपी ने चाकू घुमा दिया जिससे गंभीर चोट आई।