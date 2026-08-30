एक क्लिक पर कारोबार से जुड़ी हर जानकारी: चैंबर की नई वेबसाइट लॉन्च, उद्योग और सब्सिडी का भी मिलेगा ब्योरा

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मुख्य अतिथि ने चैंबर की इस डिजिटल पहल को सराहा। सुझाव दिया कि पोर्टल पर जिला उद्योग केंद्र, प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों, एनओसी प्रक्रिया और एमएसएमई की योजनाओं के लिंक भी जोड़े जाएं। पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने सुझावों का स्वागत करते हुए नवीनतम सरकारी योजनाओं को जल्द वेबसाइट पर अपडेट करने का आश्वासन दिया।चैंबर अध्यक्ष मनोज कुमार बंसल और आईटी सेल चेयरमैन सचिन सारस्वत ने बताया कि पोर्टल पर संस्था का इतिहास, कार्यकारिणी सूची, ऑनलाइन सुझाव बॉक्स और गृह पत्रिका नाचिक उपलब्ध है। जल्द ही वर्चुअल बैठकों का लिंक भी सक्रिय होगा, जिससे सदस्य घर बैठे जुड़ सकेंगे। इस दौरान उपाध्यक्ष नितेश अग्रवाल, अंबा प्रसाद गर्ग, कोषाध्यक्ष विनय मित्तल समेत कई उद्यमी मौजूद रहे।