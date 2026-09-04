VIDEO: श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी के दोबारा अध्यक्ष बने अनिल जिंदल, राजकुमार जैन बने महासचिव

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आगरा में श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी की 2026-29 की नई कार्यकारिणी गठित की गई। अनिल जिंदल दोबारा निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। राजकुमार जैन महासचिव और ताराचंद गोयल कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। विष्णु गर्ग उपाध्यक्ष और प्रशांत गुप्ता फिर से मंत्री बने हैं। चुनाव अधिकारी माधव प्रसाद अग्रवाल, सह चुनाव अधिकारी अशोक गुप्ता और और अनिल गुप्ता ने बताया कि 506 मतदाताओं में से 430 ने मतदान किया। कोषाध्यक्ष और मंत्री पद के लिए मतदान हुआ था। पूर्व अध्यक्ष ओम टंडन और सुनील विकल ने नई कार्यकारिणी को बधाई दी।

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