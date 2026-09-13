यूपी: आगरा के जवान की बिहार में माैत, सशस्त्र सीमा बल में ले रहे थे प्रशिक्षण; परिवार में मचा कोहराम

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परिजनों के अनुसार अभिषेक यादव चार भाइयों में दूसरे नंबर के थे। बड़े भाई विशाल निजी नौकरी करते हैं, जबकि छोटे भाई राज और सुमित हैं। अभिषेक करीब आठ महीने पहले एसएसबी में भर्ती हुए थे और प्रशिक्षण ले रहे थे। अभिषेक के पिता प्रमोद यादव ऑटो चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। विज्ञापन



जवान की माैत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण उनके घर पहुंचने लगे और परिजनों को ढांढस बंधाया।

परिजनों के अनुसार अभिषेक यादव चार भाइयों में दूसरे नंबर के थे। बड़े भाई विशाल निजी नौकरी करते हैं, जबकि छोटे भाई राज और सुमित हैं। अभिषेक करीब आठ महीने पहले एसएसबी में भर्ती हुए थे और प्रशिक्षण ले रहे थे। अभिषेक के पिता प्रमोद यादव ऑटो चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं।जवान की माैत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण उनके घर पहुंचने लगे और परिजनों को ढांढस बंधाया।

आगरा के बमरौली अहीर गांव के जवान अभिषेक यादव पुत्र प्रमोद यादव की सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में प्रशिक्षण के दौरान बिहार के पटना में माैत हो गई। शनिवार शाम जवान की माैत की सूचना गांव पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया। गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई।