देवदूत बनकर पहुंची पुलिस: कार में बेसुध युवक, दोनों हाथों से बहता खून, शीशा तोड़कर निकाला; अस्पताल में भर्ती

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पुलिस ने शीशा तोड़कर उसे बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के बाद निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। कार से ब्लेड और सुसाइड नोट मिला है। आधार कार्ड से युवक की पहचान किरावली निवासी मनोज कुमार के रूप में हुई। पुलिस की सूझबूझ से समय रहते युवक को उपचार मिल सका। विज्ञापन





पुलिस ने शीशा तोड़कर उसे बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के बाद निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। कार से ब्लेड और सुसाइड नोट मिला है। आधार कार्ड से युवक की पहचान किरावली निवासी मनोज कुमार के रूप में हुई। पुलिस की सूझबूझ से समय रहते युवक को उपचार मिल सका।

आगरा के सिकंदरा के सुनारी चौराहे के पास कार में बेसुध मिले युवक की पुलिस की तत्परता से जान बच गई। गश्त के दौरान प्राक्षी टावर चौकी इंचार्ज कपिल कुमार की नजर कार पर पड़ी। अंदर युवक के दोनों हाथों से खून बह रहा था।