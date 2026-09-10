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VIDEO: अलपासो फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ, 160 खिलाड़ी कर रहे प्रतिभाग

Thu, 10 Sep 2026 07:05 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Thu, 10 Sep 2026 07:05 PM IST
Alpaso Football Tournament kicks off 160 players participating
आगरा में सेंट पीटर्स कॉलेज ओल्ड ब्वाॅयज एसोसिएशन की ओर से पूर्व छात्रों का चतुर्थ अलपासो फुटबॉल टूर्नामेंट बुधवार से सेंट पीटर्स कॉलेज मैदान पर शुरू हुआ। प्रतियोगिता 12 सितंबर तक चलेगी। इसमें 1978 से 2021 बैच तक के करीब 160 पूर्व छात्र हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों को उनके बैच के अनुसार सुपर लीजेंड्स, लीजेंड्स और स्टार्स वर्गों में बांटा गया है। टूर्नामेंट लीग आधार पर खेला जाएगा, जिसके बाद फाइनल मुकाबले आयोजित होंगे। उद्घाटन सेंट पीटर्स कॉलेज के प्रधानाचार्य फादर डॉ. आलविन पिंटो ने किया।
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