आय से अधिक संपत्ति में फंसे नायब तहसीलदार: विजिलेंस ने दर्ज की एफआईआर, 55 लाख रुपये का जवाब नहीं दे सके अफसर
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 10 Sep 2026 10:32 PM IST
सार
आय से अधिक संपत्ति के मामले में फिरोजाबाद के तत्कालीन नायब तहसीलदार नवीन कुमार फंस गए हैं। उन पर विजिलेंस की ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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विस्तार
फिरोजाबाद की सिरसागंज तहसील के तत्कालीन नायब तहसीलदार नवीन कुमार आय से अधिक संपत्ति के केस में फंस गए हैं। उनके खिलाफ विजिलेंस थाना आगरा सेक्टर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने आय से अधिक 55 लाख रुपये का खर्च किया।
मामले में विजिलेंस निरीक्षक सादान सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई। तहसील सिरसागंज के तत्कालीन नायब तहसीलदार नवीन कुमार के खिलाफ शासन ने खुली जांच के आदेश किए थे। 10 मार्च को रिपोर्ट भेजी गई। इसमें सामने आया कि नवीन कुमार ने लोकसेवक के रूप में कार्य करते हुए आय के समस्त ज्ञात स्त्रोतों से 3169951 की आय अर्जित की जबकि उन्होंने संपत्ति खरीदने और भरण पोषण पर 8670886 रुपये खर्च किए।
उन्होंने आय से अधिक 5500935 रुपये का अधिक व्यय किया। अधिक खर्च के बारे में वो कोई जवाब नहीं दे सके। एसपी विजिलेंस आलोक शर्मा ने बताया कि मामले में साक्ष्य संकलन कर कार्रवाई की गई है।
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मामले में विजिलेंस निरीक्षक सादान सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई। तहसील सिरसागंज के तत्कालीन नायब तहसीलदार नवीन कुमार के खिलाफ शासन ने खुली जांच के आदेश किए थे। 10 मार्च को रिपोर्ट भेजी गई। इसमें सामने आया कि नवीन कुमार ने लोकसेवक के रूप में कार्य करते हुए आय के समस्त ज्ञात स्त्रोतों से 3169951 की आय अर्जित की जबकि उन्होंने संपत्ति खरीदने और भरण पोषण पर 8670886 रुपये खर्च किए।
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उन्होंने आय से अधिक 5500935 रुपये का अधिक व्यय किया। अधिक खर्च के बारे में वो कोई जवाब नहीं दे सके। एसपी विजिलेंस आलोक शर्मा ने बताया कि मामले में साक्ष्य संकलन कर कार्रवाई की गई है।
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