{"_id":"6af9ad6c0f626de7a30ba4c8","slug":"video-akhilesh-yadav-addressed-agra-dalit-sammelan-and-said-if-no-land-is-left-where-will-plant-angad-foot-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आगरा के दलित सम्मेलन में अखिलेश की हुंकार, बोले- जमीन नहीं होगी तो अंगद का पैर कहां रखोगे?","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के जीआईसी मैदान में समाजवादी पार्टी का दलित सम्मेलन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने 'पीडीए' का नया अर्थ बताते हुए कहा, "पीडीए यानी पलट देंगे अखिलेश, पलट देंगे आगरा वाले। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोग कह रहे थे कि अंगद का पैर है, आगरा के इस दलित सम्मेलन के बाद उनकी जमीन खिसक जाएगी। जमीन नहीं होगी तो अंगद का पैर कहां रखोगे?

... और पढ़ें