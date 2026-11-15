काैन हैं बाल योगी?: सड़क पर चलाई नाव, भाजपा विधायक से की अदावत; अब भगवा कपड़ों में थामा अखिलेश का हाथ

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कभी अस्पताल के बाहर महंगे इलाज और अधिक बिल को लेकर प्रदर्शन तो जलभराव के विरोध में सड़कों पर नाव चलाते हुए, बाल योगी के सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। वह लोगों की समस्याओं को उठाते रहे हैं। हाल ही में एक भाजपा विधायक के खिलाफ की गई टिप्पणी के बाद वह चर्चा में आ गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी टिप्पणी पर माफी मांगी थी। इसका वीडियो भी सामने आया था। वीडियो सामने आने के बाद फिर से बाल योगी विधायक पर हमलावर हो गए थे। ये पूरा मामला चर्चा का विषय बन गया था।इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीति में उतरने का ऐलान किया था। विधानसभा चुनाव में ताल ठोंकने की बात कही थी। वह सोशल मीडिया पर राजनीति मुद़्दों को लगातार हवा दे रहे थे। इस बीच दलित सम्मेलन में उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने से राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को जोड़कर देखा जा रहा है। बाल योगी सपा से विधासनभा चुनाव में उतरने का दावा कर सकते हैं।