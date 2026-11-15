काैन हैं बाल योगी?: सड़क पर चलाई नाव, भाजपा विधायक से की अदावत; अब भगवा कपड़ों में थामा अखिलेश का हाथ
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 15 Nov 2026 04:00 PM IST
सार
आगरा में आयोजित सपा के दलित सम्मेलन में कई नए चेहरे शामिल हुए। इसमें सबसे अधिक चर्चा बाल योगी की रही। अब तक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की समस्या उठाते रहे बाल योगी अब सियासी मैदान में उतर गए हैं।
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विस्तार
समाजवादी पार्टी की ओर से आगरा में आयोजित दलित सम्मेलन में एक चेहरा चर्चा का केंद्र बन गया, वो हैं बाल योगी। भगवा कपड़ों में मंच पर पहुंचे बाल योगी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के सामने सपा की सदस्यता ली। इसके बाद मंच से सम्मेलन को संबोधित भी किया। आखिर ये बाल योगी काैन हैं, अब तक सोशल मीडिया पर जनसमस्याओं को उठाने वाले बाल योगी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के पीछे क्या मायने हैं, आइए जानते हैं?
कभी अस्पताल के बाहर महंगे इलाज और अधिक बिल को लेकर प्रदर्शन तो जलभराव के विरोध में सड़कों पर नाव चलाते हुए, बाल योगी के सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। वह लोगों की समस्याओं को उठाते रहे हैं। हाल ही में एक भाजपा विधायक के खिलाफ की गई टिप्पणी के बाद वह चर्चा में आ गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी टिप्पणी पर माफी मांगी थी। इसका वीडियो भी सामने आया था। वीडियो सामने आने के बाद फिर से बाल योगी विधायक पर हमलावर हो गए थे। ये पूरा मामला चर्चा का विषय बन गया था।
इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीति में उतरने का ऐलान किया था। विधानसभा चुनाव में ताल ठोंकने की बात कही थी। वह सोशल मीडिया पर राजनीति मुद़्दों को लगातार हवा दे रहे थे। इस बीच दलित सम्मेलन में उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने से राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को जोड़कर देखा जा रहा है। बाल योगी सपा से विधासनभा चुनाव में उतरने का दावा कर सकते हैं।
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कभी अस्पताल के बाहर महंगे इलाज और अधिक बिल को लेकर प्रदर्शन तो जलभराव के विरोध में सड़कों पर नाव चलाते हुए, बाल योगी के सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। वह लोगों की समस्याओं को उठाते रहे हैं। हाल ही में एक भाजपा विधायक के खिलाफ की गई टिप्पणी के बाद वह चर्चा में आ गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी टिप्पणी पर माफी मांगी थी। इसका वीडियो भी सामने आया था। वीडियो सामने आने के बाद फिर से बाल योगी विधायक पर हमलावर हो गए थे। ये पूरा मामला चर्चा का विषय बन गया था।
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इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीति में उतरने का ऐलान किया था। विधानसभा चुनाव में ताल ठोंकने की बात कही थी। वह सोशल मीडिया पर राजनीति मुद़्दों को लगातार हवा दे रहे थे। इस बीच दलित सम्मेलन में उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने से राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को जोड़कर देखा जा रहा है। बाल योगी सपा से विधासनभा चुनाव में उतरने का दावा कर सकते हैं।
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