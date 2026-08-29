VIDEO: अगले महीने से आईएसबीटी तक दाैड़ेगी आगरा मेट्रो

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आगरा मेट्रो रेल के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है। मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त की ऑडिट रिपोर्ट में मेट्रो ट्रैक, स्टेशन और अन्य संबंधित व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठीक पाई गई हैं। इस रिपोर्ट को शासन को भेज दिया गया है। इसके साथ ही, अगले महीने से बिजलीघर से आईएसबीटी (इंटर-स्टेट बस टर्मिनल) तक मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा।

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