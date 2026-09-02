{"_id":"6a9867e5e6ee9ab0df068207","slug":"video-accusation-of-inappropriate-behavior-towards-a-woman-after-entering-her-home-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: घर में घुसकर महिला से आपत्तिजनक हरकत का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के थाना पिनाहट क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पड़ोसी युवक पर घर में घुसकर अश्लील हरकत करने और विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को दी तहरीर में महिला ने बताया कि सोमवार देर शाम वह घर पर अकेली थी। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस का युवक उसके घर में घुस आया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। महिला ने विरोध करते हुए शोर मचाया, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। उसके शरीर पर चोटें आई हैं। शोर सुनकर आसपास के लोगों के आने पर आरोपी मौके से भाग गया। तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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