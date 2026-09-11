VIDEO: एमबीबीएस-बीडीएस में प्रवेश के लिए 150 विद्यार्थियों की हुई काउंसिलिंग

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आगरा। एसएन मेडिकल कॉलेज में नीट यूजी के तहत संचालित एमबीबीएस-बीडीएस में प्रवेश के लिए बृहस्पतिवार को 150 विद्यार्थियों की काउंसिलिंग हुई। इसमें मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का ऑनलाइन और भौतिक रूप से सत्यापन किया गया। काउंसिलिंग प्रभारी डाॅ. केएस दिनकर ने बताया कि एसएन में राज्य कोटे की 167 सीटें हैं। फिरोजाबाद के एफएच मेडिकल कॉलेज, शिकोहाबाद के फूलन सिंह मेडिकल कॉलेज, मथुरा के केएम मेडिकल कॉलेज, एसकेएस कॉलेज में एमबीबीएस की 250-250 सीटें हैं। मथुरा के केडी डेंटल कॉलेज में बीडीएस की भी 250 सीटें हैं। इनमें प्रवेश के लिए चॉइस भरने के बाद सीट अलॉट कर दी जाएंगी।

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