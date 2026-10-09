{"_id":"6ac8bc2643b685e54807b4ec","slug":"video-shimla-weather-cloudy-morning-temperature-drop-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला में बदला मौसम, सुबह से छाए बादल; तापमान गिरने से बढ़ी हल्की ठंड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला में शुक्रवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम में आए इस बदलाव के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम में ठंडक बढ़ने का असर स्थानीय लोगों के साथ-साथ शिमला घूमने आए पर्यटकों पर भी दिखाई दे रहा है। बादलों के बीच ठंडे मौसम ने राजधानी के वातावरण को सुहावना बना दिया है। शिमला में मौसम के इस बदले मिजाज के बीच लोग हल्की ठंड महसूस कर रहे हैं। हालांकि, बारिश को लेकर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

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