पहली निविदा में कंपनियों के लिए थीं ये शर्तें

पहली निविदा में कंपनियों के लिए 50 करोड़ रुपये की न्यूनतम नेटवर्थ और 30 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जैसी शर्तें रखी गई थीं। इसके अलावा दूसरे राज्यों में लॉटरी संचालन का कम से कम दो साल का अनुभव भी जरूरी था। निविदा प्रक्रिया में दो करोड़ रुपये की ईएमडी और 5.90 लाख रुपये निविदा शुल्क का भी प्रावधान रहा। सरकार ने चयनित एजेंसी के लिए सालाना न्यूनतम 10 करोड़ रुपये लाइसेंस फीस निर्धारित की है। इसमें हर साल पांच प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान है। इसके अलावा कुल कारोबार का दो प्रतिशत अथवा छह करोड़ रुपये, जो भी अधिक होगा, सरकार को देना होगा। इस तरह सरकार को कम से कम 16 करोड़ रुपये सालाना मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त लॉटरी टिकटों पर जीएसटी से भी राजस्व प्राप्त होगा। प्रदेश में वर्ष 1999 में लॉटरी बंद कर दी गई थी। अब सरकार इसे दोबारा शुरू कर राजस्व बढ़ाना चाहती है। वहीं, विभागीय अधिकारियों के अनुसार एक हफ्ते में इस पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।