कृषि प्रमाणपत्र में दर्ज पहचान और पारिवारिक विवरण में विसंगतियां मिलीं

शिमला जिले के चौपाल निवासी प्रदीप कुमार ने शिकायत की थी कि दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में मोहाली के एक प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से उनकी संदीप से पहचान हुई थी। आरोपी ने खुद को मंडी जिले के बहरी गांव का निवासी बताया। इसके बाद उसने 26 मार्च 2024 को राजगढ़ तहसील के नई नेटी गांव में 7 बीघा 16 बिस्वा जमीन की रजिस्ट्री करवाई। शिकायतकर्ता ने अक्तूबर 2026 में अपने भाई के साथ सरकाघाट तहसीलदार कार्यालय और ग्राम पंचायत संधोट पहुंचकर आरटीआई, जमाबंदी और राजस्व एवं पंचायत रिकॉर्ड जुटाया। दस्तावेजों के मिलान में कृषि प्रमाणपत्र में दर्ज पहचान और पारिवारिक विवरण में विसंगतियां मिलीं।