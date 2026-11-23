पांच मिनट में बिना दस्तावेज लोन देने का दावा करने वाले मोबाइल एप अब युवाओं के लिए मुसीबत बन रहे हैं। साइबर ठग ऋण देने के बहाने मोबाइल की फोटो गैलरी और संपर्क सूची तक पहुंच बनाकर निजी तस्वीरों के जरिये ब्लैकमेल कर रहे हैं। शिमला साइबर क्राइम सेल को एक महीने में ऐसी आठ शिकायतें मिली हैं, जिनमें शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों के युवा शामिल हैं। कर्ज और ब्याज चुकाने के बाद भी पीड़ितों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ठग सोशल मीडिया, मैसेज और फोन कॉल से पांच से दस हजार रुपये तक के ऋण का लालच देते हैं। इसके लिए अनजान एप डाउनलोड करवाकर फोटो गैलरी और कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस लिया जाता है।

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