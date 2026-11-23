साइबर अपराध: भर्जी लोन एप के जाल में फंस रहे युवा, ब्लैकमेल कर रहे ठग, एक महीने में आठ शिकायतें मिलीं
शिमला साइबर क्राइम सेल को एक महीने में ऐसी आठ शिकायतें मिली हैं, जिनमें शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों के युवा शामिल हैं। कर्ज और ब्याज चुकाने के बाद भी पीड़ितों को प्रताड़ित किया जा रहा है।
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पांच मिनट में बिना दस्तावेज लोन देने का दावा करने वाले मोबाइल एप अब युवाओं के लिए मुसीबत बन रहे हैं। साइबर ठग ऋण देने के बहाने मोबाइल की फोटो गैलरी और संपर्क सूची तक पहुंच बनाकर निजी तस्वीरों के जरिये ब्लैकमेल कर रहे हैं। शिमला साइबर क्राइम सेल को एक महीने में ऐसी आठ शिकायतें मिली हैं, जिनमें शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों के युवा शामिल हैं। कर्ज और ब्याज चुकाने के बाद भी पीड़ितों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ठग सोशल मीडिया, मैसेज और फोन कॉल से पांच से दस हजार रुपये तक के ऋण का लालच देते हैं। इसके लिए अनजान एप डाउनलोड करवाकर फोटो गैलरी और कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस लिया जाता है।
अनुमति मिलते ही ठग निजी डेटा हासिल कर ऋण से कई गुना अधिक रकम वसूलने का दबाव बनाते हैं। पैसे न देने पर निजी तस्वीरें परिचितों को भेजने और वायरल करने की धमकी दी जाती है। दूसरी ओर, कम ब्याज और बिना गारंटी लोन के फर्जी ऑफर से बैंक खाते खाली करने का खतरा भी बढ़ गया है। इसमें लोन मंजूर करने से पहले प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी, बीमा और फाइल चार्ज के नाम पर बार-बार अग्रिम भुगतान करवाकर ठग संपर्क तोड़ देते हैं। बैंकिंग जानकारी व ओटीपी हासिल कर खातों से रकम भी उड़ाई जा रही है।
लोन देने के नाम पर अनजान एप को मोबाइल की फोटो गैलरी और संपर्क सूची का एक्सेस देना भारी पड़ सकता है। किसी भी संदिग्ध ऑफर पर भरोसा न करें और साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज करवाएं। -अशोक तिवारी, डीजीपी, हिमाचल