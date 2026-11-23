स्थापना और लेखा शाखा पुलिस विभाग के आंतरिक कामकाज की महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। स्थापना शाखा में कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, वरिष्ठता, सेवा रिकॉर्ड और सेवानिवृत्ति से जुड़े कार्य होते हैं। वहीं, लेखा शाखा में वेतन, भत्तों, यात्रा भत्ते, बजट और विभागीय खर्चों का हिसाब-किताब रखा जाता है। इस प्रक्रिया में शर्त रखी गई है कि स्थापना और लेखा शाखा के लिए चुना गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। भविष्य में किसी भी चरण में विकल्प बदलने या सहमति वापस लेने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे अपनी रुचि और परिस्थितियों के अनुसार सोच-समझकर विकल्प चुनें।