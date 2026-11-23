ये है पूरा मामला

एक अप्रैल 2026 की नियमितीकरण नीति के तहत उन अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला हुआ था, जिन्होंने 31 मार्च या 30 सितंबर 2026 तक दो साल की सेवा पूरी कर ली हो। पोस्ट कोड 817 में विभागीय देरी के कारण कुछ अभ्यर्थियों को सितंबर 2024 या इससे पहले, जबकि कुछ को अक्तूबर 2024 में नियुक्ति मिली। सितंबर में नियुक्त कर्मचारी तो नियमितीकरण के पात्र हो गए, लेकिन अक्तूबर 2024 में नियुक्त कर्मचारी 30 सितंबर 2026 तक दो साल पूरे नहीं कर पा रहे थे। इससे एक ही भर्ती के कर्मचारियों के बीच असमानता पैदा हो गई थी।