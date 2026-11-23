42 वर्षों के दौरान 21 साल गर्मियों में बारिश सामान्य से कम हुई

यह अध्ययन भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), नई दिल्ली के एग्रोमेट एडवाइजरी डिवीजन के सहयोग से पर्यावरण विज्ञान विशेषज्ञों डॉ. पूर्णिमा मेहता, पीके बावेजा और प्रकृति ने किया है। नवंबर माह में लंदन से प्रकाशित होने वाले अंतरराष्ट्रीय जर्नल ''साइंटिफिक रिपोर्ट्स'' में छपे इस शोध में वर्ष 1983 से 2024 तक के मौसम संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसमें सामने आया कि 42 वर्षों के दौरान 21 साल गर्मियों में बारिश सामान्य से कम हुई, जबकि मानसून के दौरान 34 वर्षों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। इससे स्पष्ट होता है कि बारिश के बीच लंबे शुष्क अंतराल भी जंगलों में आग का जोखिम बढ़ाते हैं।