{"_id":"6af449e23c2aee0ffe0200d3","slug":"video-shimla-lower-bazaar-vegetable-market-peas-onion-prices-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला की लोअर बाजार सब्जी मंडी में मटर 100 रुपये किलो, प्याज 60 रुपये पहुंचा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी की लोअर बाजार सब्जी मंडी में बुधवार को मटर 100 रुपये प्रतिकिलो के हिसाब से बिका । वहीं प्याज 60 और आलू 20 से 30 रुपये प्रतिकिलो तक बिके। सब्जी विक्रेता शेर सिंह ने बताया कि इन दिनों स्थानीय इलाकों से हरे मटर की खेप पहुंच रही है जो मांग के अनुसार कम है। ऐसे में दामों में उछाल आया है। आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों से मटर की खेप पहुंचना शुरू हो जाएगी जिसके बाद दामों में गिरावट आ जाएगी। इसके अलावा मंडी में भिंडी 60, फूल गोभी 40, बंद गोभी 30, घीया 50 और टमाटर 40 रुपये प्रतिकिलो के हिसाब से बिक रहे हैं।

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