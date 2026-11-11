हिमाचल: प्रदूषित शहरों से पहाड़ों की ओर बढ़े कदम, सुहाने मौसम ने शिमला को बनाया सैलानियों की पसंद

मैदानी शहरों में जब हवा की गुणवत्ता चिंता का विषय बनने लगती है, तब पहाड़ों की शांत वादियां और सुहावना मौसम लोगों को अपनी ओर खींचने लगते हैं। इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में देखने को मिल रहा है। शहर की सड़कों, मालरोड और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की चहल-पहल बढ़ने लगी है। पर्यटक यहां सिर्फ घूमने-फिरने ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की भागदौड़ और मैदानी इलाकों के प्रदूषित माहौल से दूर कुछ सुकून के पल बिताने भी पहुंच रहे हैं।

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शिमला की खासियत है कि यहां का मौसम हर मौसम में पर्यटकों को अलग अनुभव देता है। नवंबर के महीने में सुबह-शाम की ठंडक, दिन में सुहानी धूप और पहाड़ों के बीच बदलता प्राकृतिक नजारा पर्यटकों को आकर्षित करता है। यही वजह है कि इस बार पर्यटन की रौनक केवल शनिवार और रविवार तक सीमित नहीं दिखाई दे रही, बल्कि सप्ताह के सामान्य दिनों में भी सैलानियों की आवाजाही बनी हुई है।

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वीकेंड का इंतजार नहीं, सामान्य दिनों में भी पहुंच रहे पर्यटक

आमतौर पर शिमला में पर्यटकों की संख्या वीकेंड और छुट्टियों के दौरान अधिक रहती है। लेकिन इस बार सप्ताह के अन्य दिनों में भी होटल कारोबार में गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शहर के होटलों में ऑक्यूपेंसी 40 से 50 फीसदी तक पहुंच रही है।

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पर्यटन कारोबार के लिहाज से यह स्थिति अहम है, क्योंकि सामान्य दिनों में भी पर्यटकों की मौजूदगी होटल, रेस्तरां, टैक्सी और स्थानीय दुकानदारों को कारोबार का अवसर देती है। पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से शहर के प्रमुख बाजारों और पर्यटन स्थलों पर भी रौनक नजर आने लगी है।

प्रदूषण से राहत की तलाश में पहाड़ों का रुख

मैदानी इलाकों में वायु प्रदूषण की समस्या के बीच पहाड़ी क्षेत्रों की ओर लोगों का आकर्षण बढ़ना स्वाभाविक है। शिमला जैसे पर्यटन स्थलों पर पहुंचकर सैलानी खुले वातावरण, पहाड़ी नजारों और अपेक्षाकृत शांत माहौल का आनंद लेना चाहते हैं।

हालांकि, शिमला पहुंचने वाले सभी पर्यटकों के आने की वजह केवल प्रदूषण से राहत पाना नहीं है। कुछ लोग परिवार के साथ छुट्टियां बिताने, कुछ प्राकृतिक सुंदरता देखने और कुछ रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी से ब्रेक लेने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। लेकिन मैदानी क्षेत्रों की दूषित हवा से बचने की चाह भी पर्यटन गतिविधियों को प्रभावित करने वाला एक कारण बन रही है।



मौसम में बदलाव के बीच पर्यटकों के लिए जरूरी है पूर्वानुमान पर नजर

शिमला में मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के 11 नवंबर 2026 को जारी बुलेटिन के अनुसार, 12 और 13 नवंबर को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिल सकता है।

बुलेटिन के मुताबिक, अगले दो से तीन दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। 13 नवंबर को शिमला जिले के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है।



मौसम के इस संभावित बदलाव को देखते हुए शिमला आने की योजना बना रहे पर्यटकों को यात्रा से पहले मौसम का ताजा पूर्वानुमान जरूर देखना चाहिए। खासकर ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले लोगों को गर्म कपड़े साथ रखने और मौसम के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाने की जरूरत है।

पर्यटन कारोबार को मिल रही नई रफ्तार

शिमला की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही का फायदा केवल होटलों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि टैक्सी ऑपरेटरों, रेस्तरां संचालकों, दुकानदारों, गाइड और अन्य स्थानीय कारोबारियों को भी मिलता है। सामान्य दिनों में होटलों की ऑक्यूपेंसी 40 से 50 फीसदी तक पहुंचना पर्यटन कारोबार के लिए सकारात्मक संकेत है। यदि आने वाले दिनों में मौसम अनुकूल बना रहता है और पर्यटकों की आवाजाही जारी रहती है, तो पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को और गतिविधि मिलने की उम्मीद रहेगी।