{"_id":"6af43c890ae70edc870444db","slug":"video-shimla-tourist-footfall-increases-pleasant-weather-hotel-occupancy-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला में सुहावने मौसम ने बढ़ाई सैलानियों की चहल-पहल, होटलों में 50 फीसदी तक पहुंची ऑक्यूपेंसी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला में सुहावने मौसम के बीच सैलानियों की आवाजाही बढ़ने लगी है। शहर के पर्यटन स्थलों और प्रमुख बाजारों में पर्यटकों की चहल-पहल देखने को मिल रही है। मैदानी इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण और दूषित हवा से राहत पाने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग शिमला पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही का असर शहर के होटल कारोबार पर भी दिखाई दे रहा है। इस बार केवल वीकेंड पर ही नहीं, बल्कि सप्ताह के अन्य दिनों में भी होटलों में अच्छी बुकिंग देखने को मिल रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शिमला के होटलों में ऑक्यूपेंसी 40 से 50 फीसदी तक पहुंच गई है। शिमला का खुशनुमा मौसम सैलानियों को आकर्षित कर रहा है। मैदानी क्षेत्रों से पहुंच रहे पर्यटक यहां के ठंडे और सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती मौजूदगी से शहर के पर्यटन कारोबार को भी गतिविधि मिल रही है। सैलानियों की यह आवाजाही पर्यटन कारोबार से जुड़े होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए भी राहत लेकर आई है।

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