{"_id":"6a966226ce3a96c59b0ad6c8","slug":"video-shimla-khalini-bihar-link-road-traffic-jam-illegal-parking-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: खलीनी-बिहार लिंक रोड पर सुबह लगा जाम, अवैध पार्किंग से रोजाना परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला में मंगलवार सुबह खलीनी-बिहार लिंक रोड पर जाम लगने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह करीब 8:30 बजे सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और देखते ही देखते वाहनों की कतार लग गई। व्यस्त समय में जाम लगने से नौकरीपेशा लोगों, स्थानीय निवासियों और अन्य वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी। जाम की सूचना के बाद न्यू शिमला थाने से संपर्क किया गया। पुलिस की ओर से बताया गया कि मंगलवार को कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। थाना पुलिस ने जानकारी दी कि खलीनी चौक से पुलिस कर्मचारियों को मौके पर भेजा जा रहा है, ताकि यातायात को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि, सुबह करीब 9:15 बजे तक भी जाम पूरी तरह नहीं खुल पाया था। इससे सड़क पर वाहनों की आवाजाही काफी धीमी रही। सुबह के व्यस्त समय में जाम के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक खलीनी-बिहार लिंक रोड पर लवली शॉप के आसपास कुछ वाहन अक्सर सड़क किनारे खड़े रहते हैं। इन वाहनों के कारण सड़क का काफी हिस्सा घिर जाता है और वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है। लोगों का कहना है कि यही स्थिति रोजाना जाम की समस्या को बढ़ा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि खलीनी-बिहार लिंक रोड पर सड़क किनारे होने वाली अवैध पार्किंग पर नियमित कार्रवाई की जाए। साथ ही सुबह और शाम के व्यस्त समय में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की जाए, ताकि लोगों को रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिल सके।

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