Shimla News: पीएचडी शोधार्थियों पर निगरानी बढ़ाएगा विवि

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एक सितंबर को जारी आदेश में सभी पीएचडी शोधार्थियों को बैठकों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। शोधार्थियों को अपनी प्रगति रिपोर्ट और शोध सारांश बैठक में प्रस्तुत करना होगा। ईमेल से भेजी गई रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा।