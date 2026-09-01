हिमाचल विधानसभा: 2,035 संस्थान बंद करने के मुद्दे पर तपा सदन, सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक

सुक्खू ने बताया कि 31 जुलाई 2025 तक सरकार ने 2,035 संस्थानों को डिनोटिफाई किया, जबकि 362 नए संस्थान खोले गए। 123 संस्थानों को दोबारा बहाल किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भाजपा या कांग्रेस देखकर फैसले नहीं लेती, बल्कि जहां जनता की वास्तविक जरूरत है, वहीं संस्थान खोले जाते हैं। उन्होंने संकेत दिए कि जनगणना प्रक्रिया पूरी होने के बाद कई और संस्थानों को मंजूरी दी जाएगी। इस पर जयराम ने सरकार को घेरते हुए कहा कि साढ़े तीन साल बाद इस प्रश्न का जवाब मिला है और वह भी अधूरा है। सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि 2,035 संस्थानों को बंद किया गया। यदि उनमें से 123 संस्थानों को फिर से खोलना पड़ा तो इसका मतलब है कि उन्हें बंद करने का फैसला ही गलत था। कांग्रेस सरकार लगातार राजनीतिक बदले की भावना से फैसले ले रही है। भाजपा सरकार ने जनता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर संस्थान खोले थे, लेकिन सत्ता बदलते ही उन्हें निशाना बनाया गया। नेता विपक्ष ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि जब भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी तो वर्तमान सरकार के पांच वर्षों के हर फैसले की समीक्षा की जाएगी।