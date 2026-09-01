Shimla News: घरों में नहीं घुसेगा पानी, शिमला-मटौर हाईवे पर बनेंगी पक्की नालियां

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लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) शालाघाट डिवीजन ने चक्कर से तवी मोड़ तक टुटू, हीरानगर और घणाहट्टी में पुरानी और क्षतिग्रस्त नालियों को नए सिरे से बनाने के लिए जारी 3.5 करोड़ के बजट से कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर इसे आवंटित कर दिया है। अब निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है।