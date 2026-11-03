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शिमला: गेयटी थियेटर में सजा साहित्य का मंच, दो पुस्तकों का हुआ लोकार्पण
ऐतिहासिक गेयटी थियेटर का सभागार साहित्यिक गतिविधियों का गवाह बना। कीकली चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से यहां साहित्यिक समारोह, विमर्श एवं पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें साहित्यकारों, लेखकों और साहित्य प्रेमियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।
कार्यक्रम के दौरान साहित्य लेखन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विमर्श किया गया। साहित्यकारों और लेखकों ने अपने विचार साझा किए। इस आयोजन के माध्यम से साहित्य और लेखन से जुड़े विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान का अवसर मिला।
समारोह के दौरान कीकली चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से प्रकाशित दो नई पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम में मौजूद साहित्य प्रेमियों ने इस साहित्यिक आयोजन में भागीदारी की।
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