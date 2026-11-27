{"_id":"6b0911fa6679a9f4510fb5c4","slug":"tribal-families-sukanya-samriddhi-yojana-awareness-himachal-2026-11-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: जनजातीय क्षेत्रों में सुकन्या समृद्धि योजना की पहुंच कमजोर, बचत से चूक रहे परिवार; जानें सबकुछ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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यह खुलासा हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के सहायक आचार्य डॉ. ललित मोहन शर्मा के छह माह के शोध अध्ययन में हुआ है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) से मिले अनुदान के तहत किए गए इस शोध की रिपोर्ट परिषद को सौंप दी गई है। विज्ञापन बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में कई परिवार नहीं उठा पा रहे हैं। योजना की सामान्य जानकारी होने के बावजूद निवेश करने के तरीके, लंबे समय तक बचत के लाभ और जरूरत पड़ने पर जमा राशि निकालने के नियमों की स्पष्ट समझ नहीं है। इसके चलते पात्र परिवार योजना से जुड़ने में पीछे रह रहे हैं।

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तीन जिलों के जनजातीय क्षेत्रों में किया अध्ययन

शोध के लिए कांगड़ा, शिमला और सिरमौर जिलों के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया गया था। डॉ. ललित मोहन शर्मा ने सहयोगी अमृत सिंह, ओमप्रकाश प्रजापति और डॉ. प्रदीप के साथ मिलकर परिवारों की आर्थिक स्थिति, बेटियों के भविष्य के लिए बचत प्राथमिकताओं और योजना की वास्तविक पहुंच का आकलन किया। अध्ययन में सामने आया कि कई परिवारों को यह स्पष्ट जानकारी नहीं है कि लंबे समय तक छोटी-छोटी बचत करके बेटी के भविष्य के लिए अच्छी पूंजी कैसे तैयार की जा सकती है। इसके अलावा योजना में निवेश और जरूरत पड़ने पर पैसा निकालने से जुड़े नियमों को लेकर भी भ्रम है।

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पल्स पोलियो बूथ की तर्ज पर लगें जागरूकता शिविर

शोधकर्ताओं की टीम ने ऐसे विशेष क्षेत्रों को चिह्नित कर पल्स पोलियो बूथों की तर्ज पर जागरूकता शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया है, जहां योजना को लेकर जानकारी का अभाव है। इन शिविरों में डाक विभाग, बैंकिंग संस्थानों और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की सिफारिश की गई है। इसका उद्देश्य परिवारों को योजना के नियमों, निवेश प्रक्रिया और दीर्घकालिक लाभों की जानकारी देना है। इसके अलावा प्रचार-प्रसार के लिए बैनर और होर्डिंग लगाने तथा परिवार में कमाने वाले व्यक्ति को रिस्क कवर देने पर भी विचार करने का सुझाव दिया गया है।

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