पंजाब में जन्मे महान चित्रकार सोभा सिंह को केंद्र सरकार की ओर से विशेष सम्मान मिलने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के अंद्रेटा को अपनी कर्मस्थली बनाकर कला की दुनिया में अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाने वाले सोभा सिंह की तस्वीर अब 125 रुपये के स्मारक सिक्के पर नजर आएगी। उनकी 125वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए केंद्र सरकार ने यह विशेष सिक्का जारी करने का फैसला लिया है। इस संबंध में 25 नवंबर को भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

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