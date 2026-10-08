{"_id":"6ac76eabcc65f97f090506d5","slug":"video-gaiety-theatre-shimla-jungle-se-insaan-tak-play-wildlife-conservation-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: गेयटी थियेटर में गूंजा वन्यजीव संरक्षण का संदेश, ‘जंगल से इंसान तक’ नाटक ने बांधा समां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर के बहुद्देशीय हॉल में 75वें वन्यजीव सप्ताह 2026 के समापन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में द बिगिनर्स संस्था के कलाकारों ने ‘जंगल से इंसान तक’ नाटक का मंचन कर दर्शकों को वन्यजीव संरक्षण का संदेश दिया। नाटक के माध्यम से कलाकारों ने जंगल, वन्यजीव और मानव जीवन के बीच संबंध को मंच पर प्रस्तुत किया। कलाकारों ने वन्यजीवों के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की आवश्यकता का संदेश दर्शकों तक पहुंचाया। समापन समारोह के दौरान वन विभाग की ओर से ‘हिमाचल प्रदेश के वन्यजीव : एक झलक’ नाम से प्रस्तुति स्क्रीन पर दिखाई गई। इसमें प्रदेश के वन्यजीवों के साथ हिमाचल की समृद्ध वन संपदा को दर्शाया गया। कार्यक्रम में वन्यजीव सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों की झलकियां भी प्रदर्शित की गईं। सप्ताहभर चले कार्यक्रमों के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। वन्यजीव सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को समापन समारोह में पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को उनकी भागीदारी और प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से वन्यजीवों और प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया गया। समापन समारोह का मुख्य केंद्र वन्यजीव संरक्षण और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश रहा। नाटक, स्क्रीन प्रस्तुति और प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरण के जरिए वन्यजीव सप्ताह के दौरान आयोजित गतिविधियों को समेटा गया।

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