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शिमला के भराड़ी में लगी आग, घरों की ओर बढ़ी, लोगों को सता रहा डर
राजधानी शिमला के भराड़ी क्षेत्र में रविवार रात अचानक रिहायशी इलाके में आग भड़क गई। पटाखों के चलते इस आग के भड़कने का अंदेशा है। इससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय पार्षद मीना चौहान के अनुसार आग तेजी से रिहायशी मकानों की ओर बढ़ रही है।
घटना को करीब एक घंटा बीतने के बावजूद स्थानीय लोगों को राहत एवं बचाव कार्य शुरू होने का इंतजार है। आग से लोगों की जान-माल को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, आपातकालीन नंबर 112 पर संपर्क करने पर उन्हें बताया जा रहा है कि घटना की सूचना संबंधित विभागों को दे दी गई है।
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