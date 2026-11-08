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शिमला: मुख्यमंत्री ने 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के साथ मनाई दीपावली, बच्चों को बांटी मिठाइयां और उपहार
दीपावली खुशियों, प्रेम और आपसी भाईचारे का त्योहार है। इसी भावना के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के साथ दीपावली मनाई। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताया और उन्हें मिठाइयां एवं उपहार वितरित किए।
कार्यक्रम के दौरान बच्चों के चेहरों पर त्योहार की खुशी देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने बच्चों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और उनके साथ त्योहार की खुशियां साझा कीं।
'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के साथ दीपावली मनाने की यह पहल बच्चों को अपनापन और खुशियों का एहसास कराने से जुड़ी रही। मिठाइयों और उपहारों के माध्यम से बच्चों के साथ त्योहार का उत्साह साझा किया गया।
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