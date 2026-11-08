हिमाचल: निहारिका ने कुराश विश्व चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया प्रदेश का मान

हिमाचल प्रदेश की खेल प्रतिभा निहारिका राणा ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित कुराश विश्व चैंपियनशिप में निहारिका ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। उनकी इस उपलब्धि पर प्रदेश में खुशी का माहौल है। निहारिका को उनकी शानदार सफलता के लिए बधाइयां और शुभकामनाएं दी जा रही हैं।

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