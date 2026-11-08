हिमाचल: शिमला के भराड़ी में घरों की ओर बढ़ी आग, लोगों को मदद का इंतजार; जान-माल पर मंडराया खतरा
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 08 Nov 2026 10:30 PM IST
सार
शिमला के भराड़ी क्षेत्र में आग लग गई। आग फैलती जा रही है। आग जैसे-जैसे घरों की ओर बढ़ रही है, वैसे-वैसे लोगों को डर सता रहा है। 112 पर फोन करने पर सिर्फ सूचना आगे देने का जवाब मिल रहा है। फायर विभाग ने गाड़ी उपलब्ध नहीं होने की बात कही है।
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विस्तार
राजधानी शिमला के भराड़ी क्षेत्र में रविवार रात अचानक रिहायशी इलाके में आग भड़क गई। पटाखों के चलते इस आग के भड़कने का अंदेशा है। इससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय पार्षद मीना चौहान के अनुसार आग तेजी से रिहायशी मकानों की ओर बढ़ रही है।
घटना को करीब एक घंटा बीतने के बावजूद स्थानीय लोगों को राहत एवं बचाव कार्य शुरू होने का इंतजार है। आग से लोगों की जान-माल को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, आपातकालीन नंबर 112 पर संपर्क करने पर उन्हें बताया जा रहा है कि घटना की सूचना संबंधित विभागों को दे दी गई है।
लक्कड़ बाजार पुलिस चौकी से भी इसी तरह का जवाब मिल रहा है। वहीं, फायर विभाग की ओर से गाड़ी उपलब्ध नहीं होने की बात कही जा रही है। ऐसे में आग की चपेट में घर आने की आशंका के बीच लोग खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं।
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घटना को करीब एक घंटा बीतने के बावजूद स्थानीय लोगों को राहत एवं बचाव कार्य शुरू होने का इंतजार है। आग से लोगों की जान-माल को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, आपातकालीन नंबर 112 पर संपर्क करने पर उन्हें बताया जा रहा है कि घटना की सूचना संबंधित विभागों को दे दी गई है।
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लक्कड़ बाजार पुलिस चौकी से भी इसी तरह का जवाब मिल रहा है। वहीं, फायर विभाग की ओर से गाड़ी उपलब्ध नहीं होने की बात कही जा रही है। ऐसे में आग की चपेट में घर आने की आशंका के बीच लोग खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं।
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लोगों ने सवाल उठाया है कि आपात स्थिति में जब आग रिहायशी मकानों की ओर बढ़ रही हो, तब राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। केवल सूचना एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचाने से आग पर काबू नहीं पाया जा सकता।
स्थानीय लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभागों से तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने और आसपास के घरों को सुरक्षित करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार न करे।