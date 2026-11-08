हिमाचल: शिमला के भराड़ी में घरों की ओर बढ़ी आग, लोगों को मदद का इंतजार; जान-माल पर मंडराया खतरा

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घटना को करीब एक घंटा बीतने के बावजूद स्थानीय लोगों को राहत एवं बचाव कार्य शुरू होने का इंतजार है। आग से लोगों की जान-माल को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, आपातकालीन नंबर 112 पर संपर्क करने पर उन्हें बताया जा रहा है कि घटना की सूचना संबंधित विभागों को दे दी गई है।लक्कड़ बाजार पुलिस चौकी से भी इसी तरह का जवाब मिल रहा है। वहीं, फायर विभाग की ओर से गाड़ी उपलब्ध नहीं होने की बात कही जा रही है। ऐसे में आग की चपेट में घर आने की आशंका के बीच लोग खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं।