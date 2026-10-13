{"_id":"6acdebe26c33e0770f0f0170","slug":"video-euro-kids-school-sanjauli-annual-function-gaiety-theatre-shimla-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: गेयटी थियेटर में यूरो किड्स स्कूल संजौली का वार्षिक समारोह शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शिमला: गेयटी थियेटर में यूरो किड्स स्कूल संजौली का वार्षिक समारोह शुरू
राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में यूरो किड्स स्कूल संजौली का वार्षिक समारोह शुरू हो गया। समारोह में स्कूल के नन्हे विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बच्चों की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं।
समारोह में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी कला और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया।
स्कूल के वार्षिक समारोह का उद्देश्य विद्यार्थियों को मंच प्रदान करना और उनकी प्रतिभा को सामने लाना रहा। कार्यक्रम में बच्चों की प्रस्तुतियों के माध्यम से सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति उनकी रुचि भी देखने को मिली।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।