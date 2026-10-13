{"_id":"6acdebe26c33e0770f0f0170","slug":"video-euro-kids-school-sanjauli-annual-function-gaiety-theatre-shimla-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: गेयटी थियेटर में यूरो किड्स स्कूल संजौली का वार्षिक समारोह शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में यूरो किड्स स्कूल संजौली का वार्षिक समारोह शुरू हो गया। समारोह में स्कूल के नन्हे विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बच्चों की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। समारोह में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी कला और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। स्कूल के वार्षिक समारोह का उद्देश्य विद्यार्थियों को मंच प्रदान करना और उनकी प्रतिभा को सामने लाना रहा। कार्यक्रम में बच्चों की प्रस्तुतियों के माध्यम से सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति उनकी रुचि भी देखने को मिली।

... और पढ़ें