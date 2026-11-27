Shimla News: यूआईटी में साइबर सुरक्षा पर जागरूकता व्याख्यान
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान (यूआईटी) में दूरसंचार, डिजिटल संपर्क और साइबर सुरक्षा विषय पर जागरूकता व्याख्यान आयोजित किया गया। इसमें दूरसंचार विभाग के प्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र के उपमहानिदेशक अमरेंद्र कुमार ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी, फिशिंग से बचाव के तरीके बताए। उन्होंने साइबर ठगी का शिकार होने पर शिकायत दर्ज करवाने के लिए 1930 हेल्पलाइन, संचार साथी पोर्टल और चक्षु सुविधा की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहने और व्यक्तिगत जानकारी साझा करने में सावधानी बरतने की सलाह दी। कार्यक्रम में यूआईटी के निदेशक प्रो. एजे सिंह, शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन