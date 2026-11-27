Shimla News: पुलिस भर्ती में ऊंचीकूद और दौड़ में सबसे अधिक महिला अभ्यर्थी बाहर
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:59 PM IST
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पुलिस लाइन भराड़ी में पहले दिन 589 अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा, 247 अगले चरण के लिए उत्तीर्ण
807 अभ्यर्थियों को जारी किए गए थे एडमिट कार्ड
सुबह पांच बजे से पहुंचना शुरू हो गए थे अभ्यर्थी
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी शिमला में शुक्रवार को पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं शारीरिक मापदंड परीक्षा (पीईटी-पीएसटी) आयोजित की गई।
पहले दिन ऊंचीकूद और 100 मीटर दौड़ में सबसे अधिक महिला अभ्यर्थी बाहर हुईं। पुलिस लाइन भराड़ी में आयोजित भर्ती प्रक्रिया में कुल 589 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया जिनमें से 247 अगले चरण के लिए उत्तीर्ण हुए। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सुबह पांच बजे से ही जिले के विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यर्थियों का पुलिस लाइन भराड़ी पहुंचना शुरू हो गया था। सुबह सात बजे पुलिस विभाग ने दस्तावेजों की जांच और लंबाई मापने की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भेजा गया। पुलिस विभाग के अनुसार पहले दिन 807 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए थे लेकिन इनमें से 589 ही परीक्षा में शामिल हुए। इस तरह 218 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में ऊंचीकूद और 100 मीटर दौड़ के दौरान सबसे अधिक अभ्यर्थी बाहर हुए। भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजन भी पहुंचे थे हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के चलते मुख्य गेट के भीतर उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई।
अगले दो दिन महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता एवं मापदंड परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद पुरुष अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। जिला शिमला से इस भर्ती के लिए 9,151 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इनमें 2,707 महिला और 6,444 पुरुष अभ्यर्थी शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। एसएसपी गौरव सिंह ने बताया कि परीक्षा स्थल पर अभ्यर्थियों की सुविधा, सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। पुलिस विभाग ने अभ्यर्थियों से आगामी भर्ती दिवसों की तिथि, समय और जरूरी दिशा-निर्देशों की जानकारी के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और सूचना पट्ट देखने का आग्रह किया है।
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807 अभ्यर्थियों को जारी किए गए थे एडमिट कार्ड
सुबह पांच बजे से पहुंचना शुरू हो गए थे अभ्यर्थी
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी शिमला में शुक्रवार को पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं शारीरिक मापदंड परीक्षा (पीईटी-पीएसटी) आयोजित की गई।
पहले दिन ऊंचीकूद और 100 मीटर दौड़ में सबसे अधिक महिला अभ्यर्थी बाहर हुईं। पुलिस लाइन भराड़ी में आयोजित भर्ती प्रक्रिया में कुल 589 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया जिनमें से 247 अगले चरण के लिए उत्तीर्ण हुए। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सुबह पांच बजे से ही जिले के विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यर्थियों का पुलिस लाइन भराड़ी पहुंचना शुरू हो गया था। सुबह सात बजे पुलिस विभाग ने दस्तावेजों की जांच और लंबाई मापने की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भेजा गया। पुलिस विभाग के अनुसार पहले दिन 807 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए थे लेकिन इनमें से 589 ही परीक्षा में शामिल हुए। इस तरह 218 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में ऊंचीकूद और 100 मीटर दौड़ के दौरान सबसे अधिक अभ्यर्थी बाहर हुए। भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजन भी पहुंचे थे हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के चलते मुख्य गेट के भीतर उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई।
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अगले दो दिन महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता एवं मापदंड परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद पुरुष अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। जिला शिमला से इस भर्ती के लिए 9,151 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इनमें 2,707 महिला और 6,444 पुरुष अभ्यर्थी शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। एसएसपी गौरव सिंह ने बताया कि परीक्षा स्थल पर अभ्यर्थियों की सुविधा, सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। पुलिस विभाग ने अभ्यर्थियों से आगामी भर्ती दिवसों की तिथि, समय और जरूरी दिशा-निर्देशों की जानकारी के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और सूचना पट्ट देखने का आग्रह किया है।
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