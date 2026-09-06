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Congress releases manifesto in Udaipur; terms CM Bhajanlal's roadshow a 'flop show'; claims it will win 45 seats and form the board.
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उदयपुर में कांग्रेस ने जारी किया संकल्प पत्र, CM भजनलाल के रोड शो को बताया ‘फ्लॉप शो’; 45 सीटें जीतकर बोर्ड बनाने का दावा
उदयपुर में कांग्रेस ने जारी किया संकल्प पत्र, CM भजनलाल के रोड शो को बताया ‘फ्लॉप शो’; 45 सीटें जीतकर बोर्ड बनाने का दावा
नगर निगम चुनाव को लेकर उदयपुर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने रविवार को अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी करते हुए शहर के विकास, झीलों के संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महिला सुरक्षा से जुड़े कई वादे किए। वहीं, कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शनिवार को हुए रोड शो पर भी निशाना साधते हुए उसे ‘फ्लॉप शो’ करार दिया।
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