उदयपुर: निकाय चुनाव की तैयारी पूरी, 80 मतदान दल रवाना; 200 सुरक्षाकर्मी संभालेंगे मोर्चा

उदयपुर के नगरीय निकाय चुनाव 2026 के प्रथम चरण के मतदान को लेकर जिले में चुनावी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। बुधवार को होने वाले मतदान के लिए मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण मंगलवार को नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच सभागार में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद मतदान दल अपने-अपने आवंटित नगरपालिका मुख्यालयों के लिए रवाना हो गए।
निष्पक्ष मतदान के लिए अधिकारियों ने दिए जरूरी निर्देश
प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक हनुमानमल ढाका और जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने मतदान कार्मिकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अधिकारियों ने मतदान प्रक्रिया को पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और सावधानी के साथ संपन्न कराने पर जोर दिया। प्रशिक्षण के दौरान मतदान से जुड़ी प्रक्रिया, कार्मिकों की जिम्मेदारियों और निर्वाचन नियमों के पालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।
वल्लभनगर से भींडर तक मतदान की तैयारी
उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपेंद्र सिंह राठौड़ और प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रभारी कीर्ति राठौड़ के निर्देशन में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। सहायक प्रभारी डॉ. महामाया प्रसाद चौबीसा ने पीठासीन अधिकारियों के साथ मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय को मतदान प्रक्रिया, उनकी जिम्मेदारियों और आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी। प्रथम चरण में वल्लभनगर, भींडर और फतहनगर-सनवाड़ में बुधवार को मतदान होगा।
15 आरक्षित दल भी तैयार, हर टीम में चार मतदान कार्मिक
प्रथम चरण के लिए 15 आरक्षित दलों सहित कुल 80 मतदान दल अपने-अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए हैं। प्रत्येक मतदान दल में चार कार्मिक शामिल हैं। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सभी दलों को संबंधित नगरपालिका मुख्यालयों के लिए रवाना किया गया। मतदान दलों को आवश्यक मतदान सामग्री संबंधित नगरपालिका मुख्यालयों पर बनाए गए चिह्नित वितरण एवं संग्रहण केंद्रों से वितरित की जाएगी। मतदान समाप्त होने के बाद मतदान सामग्री इन्हीं निर्धारित केंद्रों पर जमा कराई जाएगी।
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तीन निकायों में मतदान, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक-चौबंद
उदयपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण के तहत वल्लभनगर, भींडर और फतहनगर-सनवाड़ में बुधवार को मतदान होगा। इसके लिए प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए 200 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षाकर्मी भी मतदान दलों के साथ अपने-अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए हैं।
जिला निर्वाचन प्रशासन की ओर से मतदान दलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदान संपन्न कराएं और निर्वाचन संबंधी सभी नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करें। प्रशासन का लक्ष्य प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना है। मतदान के दौरान सभी व्यवस्थाओं पर प्रशासन की नजर रहेगी।