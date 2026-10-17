राजस्थान: घर के अंदर चल रही थी एमडी ड्रग्स फैक्ट्री! 3.76 किलो नशीला पदार्थ, 3.41 लाख नकद के साथ तीन गिरफ्तार

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राजस्थान के बालोतरा जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिवाना थाना क्षेत्र के मिठौड़ा गांव में कथित तौर पर चल रही एमडी ड्रग्स बनाने की अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस के अनुसार, एक मकान के आसपास बने परिसर में तलाशी के दौरान 3.764 किलोग्राम कच्ची एमडी, नशीला पदार्थ तैयार करने में इस्तेमाल किए जाने वाले बताए गए रासायनिक पदार्थ, उपकरण और 3.41 लाख रुपए से अधिक नकदी बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।



इनमें मिठौड़ा निवासी 27 वर्षीय सुरेश कुमार विश्नोई, जालोर जिले के मोदरान निवासी 29 वर्षीय डॉ. मुकेश विश्नोई और 19 वर्षीय उत्कर्ष विश्नोई शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी कथित तौर पर घर पर ही एमडी तैयार कर आसपास के क्षेत्रों में इसकी सप्लाई करता था।



घर के परिसर में चल रहा था कथित अवैध कारोबार

एएनटीएफ को सूचना मिली थी कि सुरेश कुमार विश्नोई अपने घर के पास एमडी तैयार करने की व्यवस्था चला रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद टीम ने सिवाना पुलिस के साथ दबिश दी। पुलिस के अनुसार, मौके पर छपरे में तीन व्यक्ति बैठे मिले। पूछताछ में उनकी पहचान सुरेश कुमार, डॉ. मुकेश विश्नोई और उत्कर्ष विश्नोई के रूप में हुई। तलाशी के दौरान कथित एमडी, रासायनिक पदार्थ और उपकरण मिले। पुलिस अब अवैध निर्माण के साथ खरीद-फरोख्त और सप्लाई नेटवर्क की भी जांच कर रही है।



एएनटीएफ के अनुसार, सुरेश कुमार ने स्नातक की पढ़ाई के बाद पटवारी, ग्रामसेवक, राजस्थान पुलिस, वनरक्षक और पुलिस उपनिरीक्षक जैसी भर्तियों की तैयारी की थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। वर्ष 2022 में वह बेंगलुरु गया और करीब दो साल तक दवा सप्लाई से जुड़ा काम किया। वर्ष 2024 में गांव लौटने के बाद वह कथित तौर पर एमडी की खरीद-फरोख्त से जुड़े लोगों के संपर्क में आया। एजेंसी का दावा है कि बाद में उसने खुद ही नशीला पदार्थ तैयार करने की योजना बनाई।



यूट्यूब वीडियो से तरीका सीखने का दावा

एएनटीएफ के मुताबिक, सुरेश कुमार ने सोशल मीडिया और यूट्यूब वीडियो के जरिए एमडी तैयार करने की प्रक्रिया की जानकारी जुटाई। इसके बाद उसने कथित तौर पर घर पर रासायनिक पदार्थों और उपकरणों की मदद से इसका निर्माण शुरू किया। हालांकि, आरोपों की पुष्टि जब्त सामग्री की जांच, प्रयोगशाला रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर होगी।



कार से 3.41 लाख रुपये नकद बरामद

एएनटीएफ के अनुसार, डॉ. मुकेश विश्नोई की कार से 3,41,700 रुपये नकद मिले। पुलिस ने किआ सेल्टोस कार भी जब्त की है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर RJ-19-CT-1035 बताया गया है। नकदी का स्रोत और कथित कारोबार से उसका संबंध जांच का विषय है।



कार्रवाई में 3.764 किलोग्राम कच्ची एमडी, 888 ग्राम 2-Bromo-4-Methylpropiophenone, 800 ग्राम मिथाइलीन डाई क्लोराइड और 514 ग्राम आइसोप्रोपाइल एसिड सहित विभिन्न सामग्री बरामद की गई। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बिलौना मशीन, इंडक्शन चूल्हा, कांच का जार, थर्मामीटर और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए। बरामद पदार्थों की अंतिम पहचान और उनकी भूमिका प्रयोगशाला जांच से स्पष्ट होगी।



तीन आरोपी गिरफ्तार, आगे की जांच जारी

गिरफ्तार आरोपियों में सुरेश कुमार विश्नोई (27), डॉ. मुकेश विश्नोई (29) और उत्कर्ष विश्नोई (19) शामिल हैं। एएनटीएफ उप महानिरीक्षक अभिजीत सिंह ने बताया कि नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान जारी है। कार्रवाई में एएनटीएफ और सिवाना थाना पुलिस की संयुक्त भूमिका रही। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। गिरफ्तारी दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है और अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगा।

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