बालोतरा: गिरफ्तारी के 8 घंटे बाद हनीट्रैप की मास्टरमाइंड फरार, गुड़ामालानी थाने में हड़कंप, पुलिस दे रही दबिश

जिले के गुड़ामालानी थाना क्षेत्र के एक सरपंच को हनीट्रैप में फंसाकर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार की गई मुख्य महिला आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई। पुलिस ने बुधवार रात इस गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के महज सात-आठ घंटे बाद ही थाने के भीतर से आरोपी महिला के भाग जाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस की विशेष टीमें अब फरार महिला की तलाश में जगह-जगह दबिश दे रही हैं।

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गुड़ामालानी क्षेत्र में कुछ समय पहले आरोपियों ने साजिश के तहत स्थानीय सरपंच को अपने जाल में फंसाया था। आरोपियों ने सरपंच का अश्लील वीडियो बनाया और उसे सार्वजनिक करने व सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी। आरोपियों ने वीडियो के एवज में पीड़ित सरपंच से 50 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की थी। पीड़ित सरपंच ने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया था। पुलिस को उम्मीद थी कि इस गिरोह की गिरफ्तारी से अन्य मामलों का भी खुलासा हो सकेगा।गिरफ्तारी के बाद पुलिस सभी आरोपियों को गुड़ामालानी थाने पर लेकर आई थी लेकिन कागजी कार्रवाई और पूछताछ के दौरान गिरफ्तारी के आठ घंटे बाद ही मुख्य महिला आरोपी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग गई। मुख्य महिला आरोपी के इस तरह थाने से फरार होने के बाद थाने में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। फरार मुख्य महिला आरोपी की पहचान राई देवी उर्फ रवीना के रूप में हुई है, जो इस पूरे हनीट्रैप षड्यंत्र की मुख्य सूत्रधार बताई जा रही है।जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने तुरंत पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया है और विशेष टीमों का गठन कर आरोपी राई देवी उर्फ रवीना के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी महिला को जल्द ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी।