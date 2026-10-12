पढ़ने-खेलने की उम्र में वैराग: इकलौता बेटा परिवार छोड़ लेगा जैन दीक्षा, राजस्थान के जहान ने क्यों लिया फैसला?

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राजस्थान के बोरावड़ से जुड़ा बेताला परिवार इन दिनों जहान के दीक्षा लेने के निर्णय को लेकर चर्चा में है। प्रवीन बेताला और नताशा बेताला के इकलौते बेटे जहान ने सांसारिक जीवन छोड़कर जैन धर्म के संयम और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। वर्तमान में जहान गुजरात के सूरत में रह रहे हैं।परिवार के अनुसार, जब जहान करीब 12 वर्ष के थे, तभी से उनके मन में त्याग और संयम के विचार आने लगे थे। समय के साथ आध्यात्मिक जीवन के प्रति उनका झुकाव बढ़ता गया और यह भावना दृढ़ संकल्प में बदल गई। इसके बाद उन्होंने जैन दीक्षा ग्रहण करने का फैसला किया। जैन परंपरा में दीक्षा को जीवन का महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता है। इसमें व्यक्ति सांसारिक सुख-सुविधाओं और पारिवारिक जीवन से अलग होकर धर्म, अनुशासन, साधना और आत्मकल्याण को प्राथमिकता देने का संकल्प लेता है।जहान के दीक्षा निर्णय में परिवार ने साध्वी मंगलप्रज्ञा के मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण बताया है। साध्वी मंगलप्रज्ञा इन दिनों बालोतरा में चातुर्मास कर रही हैं। परिवार के मुताबिक, उनके मार्गदर्शन से जहान को आध्यात्मिक मार्ग को समझने और अपने संकल्प की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता मिली। परिवार के अनुसार, साध्वी मंगलप्रज्ञा ने जहान के माता-पिता को भी उनके निर्णय को समझने और इस प्रक्रिया के लिए तैयार होने में मार्गदर्शन दिया। अपने इकलौते बेटे को सांसारिक जीवन से अलग संयम के मार्ग पर आगे बढ़ते देखना परिवार के लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है।जहान के दैनिक जीवन, दीक्षा के बाद की दिनचर्या और साधना से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फिलहाल परिवार दीक्षा समारोह की तैयारियों और समाज को आमंत्रित करने में जुटा है।जहान बेताला की दीक्षा के लिए 18 जनवरी 2027 की तारीख निर्धारित की गई है। समारोह राजस्थान के लाडनूं स्थित जैन विश्व भारती परिसर में होगा। इस अवसर पर आचार्य महाश्रमणजी के सान्निध्य में जहान जैन दीक्षा ग्रहण करेंगे।जैन परंपरा में दीक्षा को आत्मसंयम, अहिंसा, अनुशासन और आध्यात्मिक साधना के प्रति समर्पण का मार्ग माना जाता है। दीक्षा लेने वाला व्यक्ति धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप जीवन जीने का संकल्प लेता है। जहान के लिए यह समारोह उनके आध्यात्मिक जीवन की नई शुरुआत होगा। इस अवसर पर परिवार के साथ बोरावड़ से जुड़े लोगों और जैन समाज की भी सहभागिता रहने की उम्मीद है। परिवार ने समाज के लोगों से समारोह में पहुंचकर जहान को आशीर्वाद देने का आग्रह किया है।दीक्षा समारोह में समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जहान की बहन जियाना और उनके माता-पिता प्रवीन बेताला एवं नताशा बेताला ने बालोतरा के श्रावक-श्राविका समाज को आमंत्रित किया है।परिवार ने समाज के लोगों से 18 जनवरी 2027 को लाडनूं पहुंचकर इस धार्मिक आयोजन में शामिल होने और जहान को आशीर्वाद देने का अनुरोध किया है। परिवार के लिए यह अवसर भावनात्मक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। एक ओर जहान अपने जीवन की नई दिशा में कदम रखेंगे, वहीं दूसरी ओर परिवार उनके संकल्प का सहभागी बनेगा।जहान बेताला का निर्णय आध्यात्मिक जीवन के प्रति उनके लंबे समय से विकसित हो रहे झुकाव को दर्शाता है। जैन धर्म में संयम को केवल बाहरी त्याग तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि इसे विचारों, व्यवहार और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव से भी जोड़ा जाता है।18 जनवरी 2027 को लाडनूं में होने वाला दीक्षा समारोह जहान के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। आचार्य महाश्रमणजी के सान्निध्य में दीक्षा ग्रहण करने के बाद वह संयम और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। इस अवसर पर परिवार ने बालोतरा के श्रावक-श्राविका समाज को आमंत्रित किया है और अब समारोह की तैयारियां की जा रही हैं।