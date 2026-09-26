राजस्थान में लग्जरी कारों के अंदर नशे का खेल!: सीटें हटाकर छिपाते थे डोडा पोस्त, चार वाहन जब्त; तस्कर फरार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बालोतरा पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार कावत के अनुसार, गुरुवार को डीएसटी को सूचना मिली थी कि जिले के रामजी की गोल स्थित भगवती कॉलोनी में एक मकान के बाहर बिना नंबर की कई संदिग्ध गाड़ियां खड़ी हैं, जिनके चोरी की होने की संभावना है। इस सूचना पर गुड़ामालानी और रामजी की गोल की पुलिस टीम भगवती कॉलोनी पहुंची। इस दौरान पुलिस को सफेद रंग के एक मकान के पास पहुंचने पर मकान के भीतर से दो फॉर्च्यूनर और एक क्रेटा वाहन बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। वहीं, एक स्विफ्ट और एक क्रेटा वाहन मकान के भीतर खड़े मिले। ऐसे में पुलिस ने एक कॉन्स्टेबल को मौके पर तैनात किया और शेष पुलिस टीम बाहर निकल रही तीनों गाड़ियों का पीछा करने लगी।पीछा करने के दौरान एक फॉर्च्यूनर और एक क्रेटा वाहन धोरीमन्ना की ओर निकल गए, जबकि दूसरी फॉर्च्यूनर गांधव की दिशा में भागने लगी। लगातार पीछा करने पर बेरीगांव की सरहद में फॉर्च्यूनर का टायर फट गया और वाहन रुक गया। वाहन चालक मौके से भागने लगा। पुलिस टीम ने उसका पीछा किया। उसकी पहचान गणपतराम, जाति गोदारा विश्नोई, निवासी माणकी, थाना धोरीमन्ना के रूप में हुई। आरोपी सड़क किनारे खेत में खड़ी फसल का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा।वाहन की तलाशी के दौरान पीछे की सीटें हटाई हुई मिलीं। सीटों की जगह प्लास्टिक के दो कट्टे रखे हुए थे, जिनमें कुल 30 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। फॉर्च्यूनर वाहन पर आगे और पीछे नंबर प्लेट नहीं लगी थी। इसके अलावा वाहन के चेसिस और इंजन नंबर भी घिसे हुए मिले।ये भी पढ़ें-इसके बाद पुलिस टीम पुनः भगवती कॉलोनी स्थित प्रकाश, जाति सियाग विश्नोई, निवासी बाछला, थाना सेड़वा के मकान पर पहुंची। वहां पूर्व में निगरानी में रखी गई एक क्रेटा और एक स्विफ्ट कार मिली। वहीं, पास के दूसरे खाली प्लॉट में एक टाटा हैरियर वाहन खड़ा मिला। उसकी पीछे की सीटें भी हटाई हुई थीं। वाहन के चेसिस और इंजन नंबर भी घिसे हुए मिले। पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया वाहन का उपयोग अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में किया जाना प्रतीत हुआ।पुलिस ने चारों वाहनों को नियमानुसार जब्त कर लिया है। तलाशी के दौरान कई नंबर प्लेटें भी बरामद हुई हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट और संबंधित कानूनी धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। अब गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों, वाहन चोरी के नेटवर्क और तस्करी में प्रयुक्त अन्य वाहनों के संबंध में गहन अनुसंधान शुरू कर दिया गया है।