राजस्थान: 12 साल के जहान लेंगे जैन दीक्षा, 24 साल के आईआईटी इंजीनियर ने 18 लाख की नौकरी छोड़ चुना वैराग्य

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राजस्थान के बोरावड़ क्षेत्र के मूल निवासी प्रवीन बेताला और नताशा बेताला वर्तमान में गुजरात के सूरत शहर में रहते हैं। उनके बेटे जहान बेताला के मन में करीब 12 वर्ष की उम्र से ही त्याग और वैराग्य के भाव उत्पन्न होने लगे थे। परिवार के सदस्यों के अनुसार, जहान का रुझान धीरे-धीरे भौतिक वस्तुओं से दूर होकर धर्म और आध्यात्मिक साधना की ओर बढ़ने लगा। इसी सोच के चलते उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर संयम का मार्ग अपनाने का निर्णय किया।परिवार के सदस्यों की मानें तो जहान के फैसले को दिशा देने में साध्वी मंगलप्रज्ञाजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साध्वीजी इन दिनों राजस्थान के बालोतरा में चातुर्मास कर रही हैं। बालोतरा प्रवास के दौरान उन्होंने जहान को संयम मार्ग और जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रति मार्गदर्शन दिया। साथ ही उनके माता-पिता से बातचीत कर उन्हें अपने इकलौते बेटे के इस निर्णय को स्वीकार करने और मानसिक रूप से तैयार होने में सहायता की।परिवार के मुताबिक जहान आगामी 18 जनवरी 2027 को जैन दीक्षा ग्रहण करेंगे। लाडनूं स्थित जैन विश्व भारती परिसर में आचार्य श्री महाश्रमणजी उन्हें दीक्षा प्रदान करेंगे। इस अवसर पर जहान की बहन जियाना, पिता प्रवीन बेताला और माता नताशा बेताला ने बालोतरा के श्रावक-श्राविका समाज को समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। परिवार ने समाज के लोगों से कार्यक्रम में उपस्थित होकर जहान को स्नेह और आशीर्वाद देने की अपील की है।दूसरी ओर, केकड़ी क्षेत्र के जूनिया गांव निवासी 24 वर्षीय गौरव जैन ने भी सांसारिक जीवन से अलग संयम का मार्ग चुना है। राकेश जैन के बड़े बेटे गौरव गुरुग्राम की एक मल्टीनेशनल कंपनी में 18 लाख रुपये के वार्षिक पैकेज पर कार्यरत थे। आईआईटी से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने वाले गौरव पढ़ाई में होशियार होने के साथ खुशमिजाज और मिलनसार स्वभाव के भी रहे हैं। उन्हें धार्मिक संस्कार परिवार से मिले। अब उन्होंने करियर और आर्थिक सफलता के बजाय आध्यात्मिक जीवन को प्राथमिकता दी है।परिवार की मानें तो गौरव के वैराग्य की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई, जब दिगंबर जैन संत मुनिपुंगव श्री सुधासागरजी महाराज ने उनके ननिहाल गुलगांव में गुणोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की नींव रखी। उसी दौरान गौरव ने पहली बार मुनिश्री के दर्शन किए और उन्हें अपना गुरु मान लिया। वह नियमित रूप से उनके प्रवचन सुनते और जिज्ञासा समाधान के माध्यम से धर्म के प्रति उनकी आस्था और मजबूत होती गई।उच्च शिक्षा के लिए जयपुर के प्रताप नगर में रहने के दौरान भी गौरव प्रतिदिन साइकिल से सांगानेर स्थित श्री संघीजी मंदिर पहुंचते थे। वहां देवदर्शन और भगवान का अभिषेक करने के साथ उन्होंने शुद्ध-सात्विक भोजन करने का नियम भी बनाए रखा।वर्ष 2022 में गौरव को मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली तो परिवार में खुशी का माहौल था। परिजनों ने उनकी शादी को लेकर भी चर्चा शुरू कर दी। हालांकि, गौरव के मन में सांसारिक मोह-माया से दूर होकर वैराग्य का मार्ग अपनाने की इच्छा मजबूत हो रही थी। वह शादी की चर्चाओं को टालते रहे और अंततः आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने का निर्णय कर लिया।पर्युषण पर्व से पहले गौरव मध्यप्रदेश के इंदौर पहुंचे, जहां उनके गुरु मुनिपुंगव श्री सुधासागरजी महाराज वर्षायोग के लिए प्रवास कर रहे थे। गौरव ने गुरुचरणों में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर संघ में रहने की इच्छा व्यक्त की। उस समय मुनिश्री ने उनकी बात टाल दी, जिसके बाद गौरव गुरुग्राम लौट गए। हालांकि, उनका वैराग्य का संकल्प कमजोर नहीं हुआ।कुछ दिन बाद पर्युषण पर्व संपन्न होने पर गौरव अपने गांव जूनिया जाने के बजाय दोबारा इंदौर पहुंच गए। उन्होंने परिवार को अपने फैसले की जानकारी दी और परिजनों को भी वहां बुला लिया। माता-पिता और अन्य सदस्यों ने भावुक होकर उन्हें मनाने का प्रयास किया, लेकिन गौरव अपने निर्णय पर अडिग रहे। आखिरकार उन्होंने मुनिपुंगव श्री सुधासागरजी महाराज से विधिवत व्रत ग्रहण कर मुनिसंघ में शामिल होने का संकल्प पूरा किया।