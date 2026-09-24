{"_id":"6ab5435864070c157c03db45","slug":"video-ludhiana-devotees-immersed-ganpati-idols-in-the-sutlej-canal-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"लुधियाना: सतलुज नहर में श्रद्धालुओं ने किया गणपति विसर्जन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गणेश चतुर्थी के अवसर पर शहर में श्रद्धालुओं ने भक्ति और उत्साह के साथ भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। गुरुवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु सतलुज नहर के किनारे पहुंचे और विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने “गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ” के जयकारों के साथ भगवान गणेश को विदाई दी। कई स्थानों पर श्रद्धालु ढोल-नगाड़ों और भजन-कीर्तन के साथ विसर्जन स्थल तक पहुंचे। महिलाओं, बच्चों और युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। विसर्जन से पहले श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की आरती की और सुख-समृद्धि तथा परिवार की खुशहाली की कामना की। प्रशासन और स्थानीय स्तर पर भीड़ को नियंत्रित करने तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए। श्रद्धालुओं ने कहा कि गणपति उत्सव उनके लिए आस्था और उमंग का पर्व है। भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन भावुक क्षण होता है, लेकिन सभी श्रद्धालु अगले वर्ष फिर से गणपति बप्पा के आगमन की कामना करते हैं।

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