{"_id":"6adb517a07ab1d19e004329e","slug":"video-two-children-hit-by-an-auto-rickshaw-in-jalandhar-west-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर वेस्ट में ऑटो की चपेट में आए दो बच्चे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जालंधर वेस्ट में स्कूल जा रहे दो बच्चे ऑटो की चपेट में आ गए। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। हादसे के बाद दोनों बच्चे ऑटो के टायर में फंस गए, जिन्हें मौके पर पहुंचे लोगों ने ऑटो तिरछा करके बाहर निकाला। घटना में बड़ी बच्ची को चोटें आई हैं। ऑटो चालक पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं, हालांकि हादसे की पूरी जानकारी और जिम्मेदारी की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

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