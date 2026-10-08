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जालंधर: परगट सिंह डेरा सचखंड बल्लां में हुए नतमस्तक, संत निरंजन दास से की मुलाकात
पंजाब कांग्रेस के प्रधान एवं जालंधर कैंट विधायक परगट सिंह डेरा सचखंड बल्लां में नतमस्तक होने के लिए पहुंच गए हैं। उनके साथ कपूरथला से विधायक राणा गुरजीत सिंह, आदमपुर से विधायक सुखविंदर सिंह कोटली समेत कांग्रेस की तमाम वरिष्ठ लीडरशिप मौजूद है। परगट सिंह डेरा सचखंड बल्लां में नतमस्तक हुए है ओरउन्होंने डेरा सचखंड बल्लां के प्रमुख संत निरंजन दास जी से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं की ओर से संत निरंजन दास जी का आशीर्वाद लिया गया।
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