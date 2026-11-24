10 फरवरी 2026 को आयोजित इस कार्यक्रम में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्वनी शर्मा और डेरा ब्यास के मुखी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों भी पहुंचे थे। खास बात यह थी कि लंबे समय बाद अकाली दल और भाजपा के बड़े नेता एक ही सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। कार्यक्रम के बाद राज्यपाल, सुखबीर सिंह बादल, अश्वनी शर्मा और बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के बीच बंद कमरे में बैठक भी हुई।आधिकारिक तौर पर इस बैठक को नशे के खिलाफ अभियान और पंजाब के सामाजिक हालात के संदर्भ में बताया गया, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसके अलग-अलग मायने निकाले गए। सवाल उठने लगा कि क्या इसी बैठक से अकाली दल और भाजपा के बीच दोबारा बातचीत का रास्ता खुला था? इसके बाद घटनाक्रम जिस तरह आगे बढ़ा, उसने इन चर्चाओं को और हवा दी। 27 मार्च 2026 को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की।इसके बाद 30 मई को पंजाब भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केवळ सिंह ढिल्लों डेरा ब्यास पहुंचे और बाबा जी से आशीर्वाद लिया। अगले दिन 31 मई को नायब सिंह सैनी ने भी डेरा ब्यास पहुंचकर मुलाकात की। इन मुलाकातों को धार्मिक और सामाजिक शिष्टाचार बताया गया, लेकिन पंजाब की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में इनके सियासी मायने भी निकाले गए। दूसरी तरफ अकाली दल ने भी अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। पार्टी से अलग हुए पुराने नेताओं की वापसी का सिलसिला तेज हुआ।7 नवंबर 2026 को पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा अपने बेटे हरिंदरपाल सिंह चंदूमाजरा के साथ सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व वाले अकाली दल में वापस आ गए। उनकी वापसी को पार्टी के पुराने राजनीतिक आधार को फिर से एकजुट करने की कोशिश के रूप में देखा गया। इसके बाद 15 नवंबर को पूर्व एसजीपीसी अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने भी सुखबीर बादल के नेतृत्व वाले अकाली दल में वापसी कर ली। बीबी जागीर कौर कभी सुखबीर बादल की मुखर विरोधी रही थीं और अलग राजनीतिक धड़े के साथ जुड़ी हुई थीं। उनकी वापसी के बाद उन्हें भुलत्थ विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी भी दी गई।इस तरह प्रेम सिंह चंदूमाजरा और बीबी जागीर कौर जैसे पुराने नेताओं की वापसी से अकाली दल ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। इसी दौरान बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों की राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों के साथ मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा।

16 नवंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में बाबा जी से मुलाकात की। इससे पहले भी दोनों के बीच कई मुलाकातें हो चुकी थीं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह भी डेरा ब्यास पहुंचकर बाबा जी से मुलाकात कर चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मिलने वालों में किसी एक राजनीतिक दल के नेता ही शामिल नहीं हैं लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की सबसे ज्यादा चर्चा 23 नवंबर को दिल्ली में हुई, जब गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की ओर से लोक निवास में विशेष कीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया।



इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री और बाबा जी एक साथ बैठे नजर आए। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा जी का हाथ पकड़कर उनसे काफी देर तक बातचीत की। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद पंजाब के राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। अब 24 नवंबर को अकाली दल और भाजपा के बीच दोबारा गठबंधन हो गया है। भाजपा और अकाली दल के बीच 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर करीब 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया था।



उस समय अकाली दल ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया था। अब दोनों दलों के राजनीतिक हित एक बार फिर उन्हें नजदीक ला रहे हैं। भाजपा को पंजाब में मजबूत क्षेत्रीय सहयोगी की जरूरत है, जबकि अकाली दल को अपने पारंपरिक ग्रामीण और पंथक आधार को मजबूत करने के साथ सत्ता की लड़ाई में प्रभावी भूमिका निभानी है। इस बीच बीबी जागीर कौर के परिवार से जुड़े धार्मिक कार्यक्रम में भी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के पहुंचने और उनसे मुलाकात की चर्चा है।



हालांकि इस कार्यक्रम की सटीक तारीख और विस्तृत विवरण की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो 10 फरवरी की फिरोजपुर नशा विरोधी पदयात्रा और उसके बाद हुई बंद कमरे की बैठक एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पड़ाव दिखाई देती है। इसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों की मुलाकातों ने उनकी सार्वजनिक सक्रियता को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। दूसरी तरफ अकाली दल में प्रेम सिंह चंदूमाजरा और बीबी जागीर कौर जैसे पुराने नेताओं की वापसी ने पार्टी को नई ताकत देने का प्रयास किया है।



हालांकि बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों की ओर से अकाली दल और भाजपा के गठबंधन में मध्यस्थता करने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह घटनाक्रम कई सवाल जरूर छोड़ रहा है। क्या फिरोजपुर की नशा विरोधी पदयात्रा के दौरान बना साझा मंच दोनों दलों के बीच संवाद का माध्यम बना? क्या डेरा ब्यास के मुखी की मौजूदगी ने राजनीतिक नेतृत्व के बीच संपर्कों को सहज बनाया? और क्या अकाली दल की संगठनात्मक मजबूती तथा भाजपा के साथ बढ़ती नजदीकियां 2027 के विधानसभा चुनाव की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हैं? पंजाब की राजनीति में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस मंच पर फरवरी में अकाली और भाजपा नेता वर्षों बाद एक साथ दिखाई दिए थे, क्या उसी घटनाक्रम ने दोनों दलों को फिर से एक राजनीतिक मंच पर आने का रास्ता दिखाया।

