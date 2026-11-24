फिरोजपुर। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हुसैनीवाला बॉर्डर स्थित सतलुज दरिया में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दीप तैराकर पूजा-अर्चना की। इस दौरान लोगों ने धार्मिक श्रद्धा के साथ दरिया में दीप प्रवाहित किए। श्रद्धालुओं ने सुख-शांति और खुशहाली की कामना की।दरिया किनारे दिनभर धार्मिक माहौल बना रहा। सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई थी। पूरा क्षेत्र भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगा नजर आया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के लिए अटूट लंगर भी लगाया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। दिनभर लंगर चलता रहा। यह आयोजन हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर होता है। श्रद्धालु हर्ष कुमार और योगेश ने बताया कि हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर हुसैनीवाला बॉर्डर पर सतलुज दरिया में लोग पूजा करते हैं। पूजा के बाद वे पानी में दीप तैराते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था भी की जाती है। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है।